Gezi Parkı mahkeme kararıyla yeniden İBB’nin oldu
İstanbul Beyoğlu’ndaki Gezi Parkı, mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) oldu. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Mart 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Taksim’deki Gezi Parkı’nın, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devrini yasaya aykırı buldu.
İBB’nin Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Bayezid Vakfı’na devriyle ilgili başlattığı dava sonuçlandı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vakıf lehine verdiği tescil kararını bozdu.
İBB’nin açtığı tapu iptal davasını 19 Mart 2024 tarihinde karara bağlayan ve dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, vakıf adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline, İBB adına kayıt ve tesciline karar verdi.