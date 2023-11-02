Gıda atıklarından biyoplastik granül ham madde geliştirildi

MEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Bilgen, TÜBİTAK destekli “Petrol Türevli Plastiklere Alternatif Biyoplastiklerin Geliştirilmesi ve Biyoplastik Granül Ham Madde Üretimi Projesi” kapsamında çalışma başlattı.

Bilgen, TÜBİTAK destekli proje kapsamında, Tekno-Girişim Sermayesi ile Mersin Teknopark içerisinde kurulan akademisyen şirketinde, petrol türevli plastiklerin yerine gıda endüstrisi atıklarından biyoplastik granül ham madde üretti. Proje çalışmaları kapsamında Bilgen, ambalajı dahil petrol türevi plastik içermeyen, formülü kendileri tarafından geliştirilen ekolojik oyun hamuru da üretildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Bilgen, hem dünyada hem de Türkiye’de çevre dostu ürünlere ilginin arttığını söyleyerek, “Bu tarz ürünlerin üretimi ve kullanımı son derece önemli. Özellikle sanayiciye yönelik geliştirdikleri biyoplastik granül ham maddesi ile plastik üreticileri birçok ekolojik ürün üretebilme imkanı bulacak” dedi.

Biyoplastik granül ham maddesi üretiminde amaçlarının atıkların geri dönüşüme kazandırılması olduğunu aktaran Bilgen, “Petrol türevi plastikler biliyoruz ki doğal kaynaklarımızı kullanıyor ve ciddi anlamda atmosfere bir karbon salımı yapıyor. Bu karbon salımı iklim değişikliğini tetikliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de biyoplastik kullanımına yani doğada bozulabilen, çevre dostu plastik kullanımına geçiş söz konusu.

Biz de bu amaçla biyoplastik üzerine çalışmalar yaptık” diye konuştu. Bilgen, petrol türevi plastiklerin doğada uzun sürede kaldığını ancak gıda atığından elde edilen biyoplastiğin doğada bozulabilen bir malzeme olduğunun altını çizen Bilgen, “Biyoplastik granül ham maddede ürün çeşitliliğini ve ürünün mekanik dayanıklılığını geliştirmek içi AR-GE çalışmalarına devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde sanayileşme aşamasına geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.