Gıda denetimlerinde 186,5 milyon TL'lik ceza kesildi
Gıda işletmelerine yönelik ağustos ayı denetimlerinin bilançosu açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde bir ayda gerçekleştirilen 100 bin 128 denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Türkiye genelinde ağustos ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimlerin sonuçlarını NSosyal hesabından duyurdu.
Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla kontrollerin kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı. Bu kapsamda, 1-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelindeki gıda işletmelerinde 100 bin 128 denetim yapıldığını kaydetti.
49 işletme hakkında suç duyurusu
Denetimlerde belirlenen uygunsuzluklara yönelik yaptırımları da paylaşan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."