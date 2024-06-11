Gıda denetimlerinde 20 ton bozulmuş ürün ele geçirildi

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenledikleri denetimlerde, Sanayi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde gıda ihlalleriyle karşılaştı.

Denetim ekipleri, iş yerinde bozulmuş, kokuşmuş, böceklenmiş ve güvenilir gıda vasfını tamamen yitirmiş gıda ürünleri buldu. Ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ve yem olarak dahi değerlendirilemeyecek durumdaki toplamda 20 ton gıda ürününe el konuldu.

İHA'da yer alan habere göre, ele geçirilen ürünler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra çöp transfer merkezine götürülerek imha edildi.

İş yerine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi ve Şehitkamil Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin ilgili maddesi-fıkrasına aykırı olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edildiğinden yasal işlem başlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu tür denetimlerini düzenli olarak devam ettirecek.