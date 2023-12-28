Gıda denetimlerinde 535 milyon lira ceza kesildi

Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yumaklı ile bakan yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Bakan Bolat, ürünlerin ilgili mevzuata uygun olarak, güvenli şekilde üretilmesinin ve ithal edilmesinin temel görevleri arasında olduğunu belirterek, "Başta imalatçılar ve ithalatçılar olmak üzere iktisadi işletmeciler, kurallara uygun olarak ürünlerini piyasaya sunmak zorundadır. Kamu kuruluşları olarak bizler de hem iç piyasada hem de ithalat aşamasında denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerle bir yandan vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanmasını sağlıyor diğer yandan da kurallara uyan iktisadi işletmecileri haksız rekabete karşı koruyoruz. Kurallara uymayan, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan, piyasada rekabeti bozan firmalara geçit vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerin, ürünlerin gözetim ve denetim sisteminin daha etkin, güçlü ve caydırıcı bir yapıya dönüştürülmesini gerekli kıldığını aktaran Bolat, bu kapsamda önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini ifade etti. Bolat, piyasada ve ithalatta yürüttükleri denetimin en büyük etkisinin caydırıcılık olduğuna dikkat çekerek, "Tamamlamakta olduğumuz 2023 yılında, iç piyasada gıda, makine, tekstil, beyaz eşya, yapı malzemesi gibi pek çok ürün