Gıda denetimlerinde temmuz bilançosu: 107 bin denetim, 250 milyon lira ceza

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, temmuzda 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Yumaklı, 1-31 Temmuz tarihlerinde yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Geçen ay 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygularken, 37 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz."