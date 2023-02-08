Gıda Perakendecileri Derneği: Bölgeye yardımlar ulaşmaya başladı

Gıda Parekendecileri Derneği'nden yapılan açıklamada, dernek ve üyesi kuruluşların, ihtiyaçların hızlıca karşılanması için halkın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üyelerimiz, başta AFAD ve diğer devlet kurumları olmak üzere, valilikler, kaymakamlıklar, yerel idareler ve diğer yardım kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon halinde bölgeye yardımlarını ulaştırmaya başlamışlardır. Yetkili kurumların açıkladığı ve talepleri ilettiği ihtiyaç kalemleri tüm üyelerimizle hızlıca paylaşılmakta, toplanan ihtiyaçlar bölgeye ulaştırılmak üzere gerek üyelerimizin kendi imkanlarıyla gerekse merkezi lojistik desteğiyle yola çıkarılmaktadır.

Böylesi büyük ölçekli bir olayda tüm milletimiz gibi perakende sektörü de üzerine düşen vazifeleri yerine getirmekte her zaman hazır konumdadır. Bölgenin ihtiyaçlarının hızlıca giderilmesi, en temel ihtiyaç olan gıdanın kesintisiz sağlanması ve halkımızın bu zor koşulları en kısa sürede atlatabilmesi için kamu kurumlarıyla etkin iletişimimiz ve iş birliklerimiz sürmektedir."