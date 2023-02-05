Giresun'da yarın okullar tatil mi Valilikten açıklama

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçenin tamamında, diğer ilçelerin de köy okullarında yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de köy okullarında eğitime yarın bir günlüğüne ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları kaydedildi.