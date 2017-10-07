'Girişimci kadınların hikayesi film olsun'

07 Ekim 2017

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, girişimci kadınların öykülerinin konu edildiği dizi filmlerin ülkenin pek çok yerindeki kadınlara ulaşabileceğini ve "Ben de yapabilirim" duygusu yaratarak, yeni girişimci kadınlara örnek olabileceğini söyledi.

Katırcıoğlu, kadınların her alanda güçlenmesi 'Bu toplumda ben de varım' diyebilmesi için hukuksal anlamda bir çok değişikliklere imza atıldığını dile getirerek, özellikle kadın meselelerinde zihinsel dönüşümü de beraber yürütmenin gerektiğini bildikleri için farkındalık çalışmaları ve iyi uygulamalarla birlikte hareket etmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Verilerin bu alanda 2002 yılı ve sonrasında anlamlı bir grafiğin hızlı yükselişini gösterdiğine işaret eden Katırcıoğlu, bu yükselişi artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Katırcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadın her alanda olmazsa toplumsal hayat eksik kalır. İlerleme yavaş olur. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi kadını da istihdama koyarak belirledik. Kadınlara yönelik girişimcilik, kendi işini kurabilmesi noktasında, içindeki cevheri ortaya çıkarabilmek için pek çok teşviğimiz oldu. KOSGEB ve İŞ-KUR üzerinden önemli çalışmalar yapıldı. 'Nasıl girişimci olunur?', 'Proje nasıl hayata geçirilir?' noktasında eğitimler verildi. Finans sıkıntısının aşılması için devlet desteği verildi. Bu noktada pozitif ayrımcılık da yapıldı. Erkeğe verilen hibenin çok daha fazlası kadına verildi. İşine devam ettiği sürece de başka bazı desteklerle yolu açılmaya çalışıldı. Kadın eğitimli olursa, ekonomik gücü olursa şiddete de uğramıyor, erken yaşta de evlenmiyor, ülkesine de daha fazla katkı sağlıyor."

"Yükler artıyor, şapkalar çoğalıyor"

Kadınların girişimciliği önündeki en önemli engellerden olan aile ve iş hayatı uyumu noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldıracak düzenlemeler yapıldığının altını çizen Katırcıoğlu, "Aile ve iş hayatı uyumu noktasında Türkiye olarak her türlü kanuni düzenlemeyi yapmışız. Bunu Avrupa'daki örnekleri de inceleyerek tespit ettik. İyi bir yükselme de sağlamışız ancak değişim ve dönüşümün kalıcı olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Özellikle çalışan kadınların ailesi ve iş hayatının gerekleri karşısında arada kaldığı durumlar olabildiğini, yüklerinin arttığını, şapkalarının çoğaldığına değinen Katırcıoğlu, kadınların hem kariyer olanaklarından yoksun kalmaması hem de ailesine gereken zamanı ayırabilmesi için yarım zamanlı çalışma seçeneği gibi yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

"Kızlarımızı bilime teknolojiye yönlendirmemiz lazım"

Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan araştırmaların kadınların eğitim, sağlık, hukuk gibi belli alanlara yöneldiğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Katırcıoğlu, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarının daha az tercih edildiğini söyledi.

Katırcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilim, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda da istihdamı artırmamız lazım. Gelişmeler gösteriyor ki yakın zamanda çok sayıda iş kolu ortadan kalkacak ve yeni iş kolları ortaya çıkacak. Artık yapay zeka tartışılıyor, bilişim sektörü, teknolojik gelişmeler ön plana çıkıyor. Ülkelerin dünya lideri olması için bu alanlarda atağa geçmesi gerekiyor. Bizim genç nüfusumuzu, bununla birlikte kızlarımızı bu alanlarda yetiştirmemiz lazım. Buna yönelik de üniversiteler ve ilgili bakanlıklarla işbirliği noktasında projeler hazırladık. Sürdürülebilir kalkınmada bu alanlar önemli. Ve kadınlarımızı da bu alanlara yönlendirmeli, sürdürülebilir kalkınmanın içine katmalıyız. Sadece yerel de üretimler değil, teknolojik gelişimi de hedefleyen kadınlarımızın olmasının önünü açmamız gerekiyor."



Kadınların içindeki cevheri çıkarmakta medyaya önemli görevler düştüğünü belirten Katırcıoğlu, şunları kaydetti:



"Başarılı kadın örneklerini yeteri kadar medyada göremiyoruz. Mesela böyle bir dizi olsa; girişimci, mücadeleyle gelmiş, ekmeğini kazanmış kadınların hikayesi anlatılsa. Görüyoruz ki dizi filmler çok izleniyor. Anadolu'nun pek çok yerinde kadınlara ulaşabilir, farkındalık yaratabilir. Kadınlarda 'Ben de yapabilirim' duygusu yaratabilir. Bu tür karakterler motivasyon yaratır. Düşüyoruz, sendeliyoruz ama ayağa kalkıyoruz. O ayağa kalkmaya bu örnekler yol gösterici olabilir. 'Ben başardım, sıra sende' diyen yapımlar kadınlarımız için ön açıcıdır. Medya kuruluşlarına seslenmek istiyorum; toplumsal bilinç ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu konulara öncelik vermeleri herkesin yararına olacaktır."

Kaynak: AA