Girit’te art arda sarsıntılar: Naci Görür ‘tehlikeli’ diyerek uyardı

Akdeniz’in doğusunda, Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının 11.58’de kaydedildiğini ve 15 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, bölgede daha önce 5,9 ve 5 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını hatırlatarak, sarsıntıların Helen-Kıbrıs Yayı ile ilişkili tektonik hat üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Görür, yaptığı iki ayrı paylaşımda aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini belirterek, “Girit Adası tehlikeli” uyarısında bulundu.