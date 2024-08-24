Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama: Sığınmacıların işlemleri noterliklerde yapılmıyor

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkanlık ve Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokole ilişkin bazı internet haber siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sözlerinin çarpıtılarak servis edildiği haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın katıldığı bir televizyon programında ikamet izni başvurularının noterlikler üzerinden yapılabildiğini aktardığına işaret edilen açıklamada, "İkamet izni, bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelenler ile Türk vatandaşıyla evli olanlar gibi yabancıların talep ettiği bir hukuki statüdür. Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştirilen bahse konu protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır" bilgisi paylaşıldı.

Nihai kararlar il göç idaresi müdürlüklerindeki uzmanlara ait

Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştirilen protokol kapsamında, sadece ikamet izni başvurusu yapacak olan yabancıların, ikamet izni başvuru dosyalarını noterliklere teslim edebileceği belirtilen açıklamada, noterliklerin ise belgeleri, incelenmek ve karar verilmek üzere il göç idaresi müdürlüklerine gönderdiği, nihai kararın il göç idaresi müdürlüklerindeki uzman yetkili personelce verildiği vurgulandı:

"Protokolle eğitim, sağlık, çalışma, ticaret, turizm gibi nedenlerle ülkemize kanunlara uygun olarak gelen ve ülkemize katma değer sağlayan yabancıların ikamet izni başvuru sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. İkamet izni başvurusu yapmak isteyen yabancılar, istemeleri durumunda başvuru dosyalarını il göç idaresi müdürlüklerine de teslim edebilmektedir.

Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır. Söz konusu haberde 'noterlikler üzerinden sığınmacıların işlemlerinin yapıldığına' ilişkin iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon amaçlıdır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."