Göç İdaresi'nden Afganistan'a 'yasadışı göç' ziyareti

Göç İdaresi Başkanlığında yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır" dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir. Afganistan’a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır."

Görüşmede, Türkiye’nin Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için Türk Bayrağı olmadığı belirtilen açıklamada, “Görüşmelere, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkilileri de katılmıştır. Ayrıca Ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.