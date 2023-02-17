Göçük altında kalmıştı: Taha Duymaz'dan acı haber geldi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde enkaz altına kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Instagram’da yemek yaparken paylaştığı videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’dan acı haber geldi. Taha Duymaz, deprem felaketinde Hatay’da göçük altında kalmıştı. Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz’ın cansız bedeni, deprem felaketinin 12. gününde enkaz altından çıkarıldı.
Taha Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı verdi
Haberi, Duymaz’ın yakın arkadaşı Ragıp Narin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Duymaz’ın bulunduğu binadaki arama-kurtarma çalışmalarını takip eden Narin, paylaşımında, "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.