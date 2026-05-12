Gökhan Hotamışlıgil kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Moleküler biyolog, genetikçi, tıp doktoru ve bilim insanı Gökhan Hotamışlıgil, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi. Bu haberin ardından yoğun şekilde "Gökhan Hotamışlıgil" sorusu gelmeye başladı.

Gökhan Hotamışlıgil kimdir?

Gökhan Hotamışlıgil, 24 Haziran 1962'de Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Vakfıkebir, Turgutlu ve Gediz’de tamamladı. 1980 yılında Ankara Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra tıp eğitimine başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu.

Uzmanlık eğitimi ve zorunlu hizmetinin ardından akademik kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden Hotamışlıgil, Harvard Medical School’nde doktora eğitimini tamamladı. Daha sonra Harvard T.H. Chan School of Public Health bünyesinde kendi laboratuvarını kurdu ve akademik çalışmalarını burada sürdürdü. 2003 yılında profesör unvanını aldı ve Genetik ve Kompleks Hastalıklar bölümünün kurucu başkanı oldu.

Bilimsel çalışmaları ve başarıları

Hotamışlıgil, obezite, diyabet, beslenme ve metabolizma alanındaki öncü araştırmalarıyla birçok uluslararası ödüle layık görüldü. 2014 yılında Sabri Ülker Merkezi kurularak bilimsel çalışmalarına destek sağlandı. Merkezin kurucu direktörlüğünü de halen yürütmektedir.

Akademik kariyeri boyunca TÜBİTAK Bilim Ödülü, Koç Üniversitesi Bilim Ödülü başta olmak üzere çok sayıda prestijli ödül kazanan Hotamışlıgil, aynı zamanda çeşitli bilim akademileri, araştırma dergileri ve ödül jürilerinde aktif görev almaktadır.