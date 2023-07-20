Göksu Ovası sürdürülebilir tarım için ambalaj atıklarından temizleniyor

Burcu KAYA

Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, Göksu Nehri’nin taşıdığı alüvyallerle oluşmuş ovanın çevre ve tarım açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, “Göksu Delta Ovası, 14 RAMSAR alanından birisi olması, Akgöl ve Paradeniz lagünlerini barındırması, bugüne dek 332 kuş türünün belirlenmiş olması (70’i kesinlikle, 20’si ise büyük ihtimalle burada üremektedir), “Caretta Caretta” ve “Cheloniamydas” deniz kaplumbağaları ile Nil Kaplumbağasının yumurtalama sahası olması, Akdeniz keşiş foku mavi yengeç ve lahoz balığının da yaşam alanı olması bakımından son derece önemlidir. Bu özellikleri ile birlikte tarımsal üretimde verim ve kaliteye yadsınamaz olumlu etkiye sahip bal arıları için kışlak konumunda olması da Göksu Delta Ovası için önem arz etmektedir” dedi.

Göksu Ovası’nda, bir senede üç ürün alınabiliyor

Ayrıca Göksu Deltası’nın Özel Çevre Koruma Bölgesinde 10’u endemik olmak üzere 507 bitki taksonunun bulunduğunu belirten Yusuf Gün, tarımsal açıdan değerlendirildiğinde, 110 bin dekar alanlı ovada, bir senede üç ürün alınabildiğini aktardı. Gün, “Ülkemiz çilek, limon, muz, örtü altı domates ve çeltik üretiminin önemli bir bölümü ilçemizde bulunan bu ovada gerçekleşmektedir.

Bu doğa harikası değerler ile tarımsal başarılar beraberinde sorumlulukları da getirmektedir. Tarımsal üretimin olmazsa olmazı bitki koruma çalışmaları ile birlikte ambalaj atığı sorunu da oluşmaktadır. Bitki koruma ürünleri tehlikeli kimyasallar olduklarından ambalajları geri dönüşümde kullanılamamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yusuf Gün, çevre ve canlılar açısından son derece zararlı olan ambalaj atıklarının, geçmişte yakılması, toprağa gömülmesi gibi yöntemlerle imha edilerek, rastgele çevreye atıldığını ve bunun çevre kirliliğine sebep olduğunu söyledi. Gün, “Sürdürülebilir tarım için planlanan proje kapsamında, üreticilerimiz yaptıkları ilaçlama sonrasında oluşan bitki koruma ürünü ambalaj atıklarını, dağıtımı yapılan konteynere atacaklar ve ilçe belediyemiz de çevreye zarar vermeden imha edileceği yere nakliyesini sağlayacaktır” diye belirtti.