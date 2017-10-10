Gomis'e hakarete hapis istemi

10 Ekim 2017

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca Hepcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Galatasaray Kulübü "şikayetçi", futbolcu Bafetimbi Gomis "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, şüpheli Hakan Hepcan'ın tweetinin, her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de mağdurun şahsına dair olduğu belirtilerek, şüphelinin kamuoyunca bilinmesi, sosyal medyada takip eden kişi sayısının fazla olması, mağdur futbolcunun ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Şüphelinin mağduru alenen aşağıladığı anlatılan iddianamede, Hepcan'ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, “hakaret içeren tezahüratta bulunma” suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: AA