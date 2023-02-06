Google, deprem bölgesindeki güvenli yerlerin listesini yayınladı
Google, Gaziantep, Kahramanmaraş ve depremi yoğun bir şekilde hisseden Güneydoğu Anadolu illerimizde sokakta kalan vatandaşlarımız için 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' yayınladı.
Türkiye'yi sarsan ve büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası uzmanlar, artçı depremlerin süreceği ve riskli binalara girilmemesi uyarılarında bulunuyor. Deprem bölgesinde olan vatandaşlarımız için teknoloji devi Google son derece kritik bir sayfa hazırladı.
Google, 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' ismi altında, bölgedeki vatandaşlarımızakapısını açan kurum ve işletmelerin haritasını yayınladı. Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adana şehirlerindeki işletmeler ve konumlarının yer aldığı haritanın linkine aşağıdan ulaşılabilir.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1aQ0TJi4q_46XAZiSLggkbTjPzLGkTzQ&hl=en_US&ll=37.9849403958198%2C38.48452665004177&z=8
DİYARBAKIR
Seyrantepe Kapalı Spor Salonu
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir Gençlik Merkezi
GSB Bağlar Gençlik Merkezi
Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi
Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi
Diyarbakır Stadyumu
Talaytepe Spor Kompleksi
Diyarbakır Ulu Camii
Kurşunlu Cami
Fatih Cami
Diyarbakır Merkez Cami
Hazreti Süleyman Camii
Mehmet Ümit Balcı Cami
Halidiye Cami
İsmail Hakkı Demirok Cami
Mekke cami
Abdürrezzak Cami
Mervani Camii
Kaynartepe Cami
Hazreti Süleyman Camii
Hayırseverler Cami
Abide Cami
Diyarbakır Hipodromu
GAZİANTEP
Çiçek Plaza Düğün Salonu
Uğur Okulları Gaziantep Kampüsü
İncilikaya spor salonu
Şehitkamil Beledeiyesi Beykent Spor Salonu
Kuzeyşehir Spor Salonu
Talat Özkarslı Spor Salonu
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Karakedi Saklı Bahçe
Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi
MALATYA
Hürriyet Parkı
Dedekorkut Sosyal Tesisleri
Salköprü Semt Konağı
Özalper Semt Konagi
Akçadağ Belediyesi
Akçadağ Anadolu Lisesi
Akçadağ Şehit Alper Güde Teknik Lise Ve Çok Programlı Lise
Arapgir Belediyesi
Darende Hükümet Konağı
Battalgazi Belediyesi
Doğanyol Lisesi
Malatya Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ŞANLIURFA
Ahmet Yesevi Gençlik Merkezi
Birecik Gençlik Merkezi
Bozova Gençlik Merkezi
Ceylanpınar Büyükşehir Gençlik Merkezi
Halfeti Gençlik Merkezi
Hilvan Gençlik Merkezi
Hayati Harrani Gençlik Merkezi
Şehitlik İlkokulu
İbrahim Halil Yıldım Parkı
Sırrın Cami
Harran Kapı Caddesi
Rabia Meydanı
Şanlıurfa Hipodromu
ADANA
Adana Yeşiloba Hipodromu
HATAY
Abdullah Cömert Parkı
Halı Saha
Esentepe Mehmet Akar İlkokulu
Sınav
Harbiye Seyir Terasi
Atatürk Parkı
Antik Park
Dostluk 2 Parkı
Maxim Park
Nimet Fahri Öksüz Anadolu ve Turizm Lisesi
Sevgi Parkı
Çocuk Parkı