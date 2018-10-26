Google'dan sansürü engelleyecek uygulama

26 Ekim 2018

ABD merkezli internet devi Google, yargı dışı teknik erişim engellerine karşı kullanıcıların internet sitelerine erişimini sağlayan bir mobil uygulamayı Venezuela'da test ederek geliştirdi.

Gazetecileri ve haber içeriklerini sansüre karşı korumayı amaçlayan "Intra" adlı Android tabanlı uygulamanın piyasaya sürülmeden önce ilk denemeleri Venezuela'da yapıldı.

Uygulamayı test eden Venezuelalı gazeteci ve aktivist Melanio Escobar, ülkede Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin ve hükümete bağlı internet servis sağlayıcısı şirketin, çoğu zaman yargı kararı dışında aldığı idari tedbirlerle hükümeti eleştiren çok sayıda haber sitesine ve içeriğine erişimi teknik olarak engellediğini belirtti.

Intra, bu tip teknik erişim engellerine karşı, kullanıcının, internet alan adlarına doğrudan Google'ın kendi sunucuları aracılığıyla erişmesini sağlayarak sansürü aşmasına yardımcı oluyor.

Uygulamayı geliştiren Google'ın araştırma ve geliştirme iştiraki Jigsaw'un başındaki eski diplomat Jared Cohen, uygulamayı geliştirirken, Venezuelalı gazeteci ve aktivistlerin çalışmalarını halka ulaştırmada karşılaştıkları zorlukların yol gösterici olduğunu kaydetti.

Condoleezza Rice and Hillary Clinton dönemlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına ifade özgürlüğü konusunda danışmanlık yapan Cohen, "Uygulamayı yalnızca Venezuela için geliştirmedik, fakat aracın yapısını şekillendiren asıl fikirler Venezuelalı gazetecilerle yaptığımız ortak çalışmalar sonucu ortaya çıktı." dedi.

Intra uygulaması 3 Ekim'de dünya genelinde kullanıma sunulmuştu.

Venezuela Basın ve Toplum Enstitüsü adlı sivil toplum örgütü, ülkede 2014'ten bu yana hükümete muhalif yayın yapan internet sitelerinin hedef alındığı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA