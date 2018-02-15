Görevden alınan Kadıköy Emniyet Müdürü gözaltında

15 Şubat 2018

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu ve bazı polisler, yürütülen bir soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor.

Daha önce Spor Güvenliği Şube Müdürü olan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, bir hafta önce görevden alınarak müdüriyet emrine çekilmişti. Kocaoğlu'nun yerine ise Eğitim Şube Müdürü olan Murat Işık getirilmişti.

Vodafone Park'taki saldırıda yaralanmıştı

İbrahim Kocaoğlu, Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadı'nın önünde gerçekleştirilen, polis ve sivil 44 şehidin olduğu saldırıda yaralanarak ölümden dönmüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse ve Candaş Tolga Işık, hastanede İbrahim Kocaoğlu'nu ziyaret etmişti.