Gözaltına alınan Baydemir serbest
Hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir İzmir'de dün gece gözaltına alındı. İfadesi alınan Baydemir serbest kaldı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında Şırnak'ta açılan dava kapsamında İzmir Adliyesi'nde ifade verdi.
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada talimatla ifadesinin alınmasına karar verilen HDP Milletvekili Osman Baydemir, polisin tebligatta bulunmasının ardından İzmir Adliyesi'ne getirildi.
HDP Milletvekili Baydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracığıyla verdiği ifade sonrası adliyeden ayrılarak serbest kaldı.
GECE GÖZALTINDA TUTULDU
Baydemir, partisinin bir programı kapsamında dün İzmir'e gelirken kalacağı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi'ne gitmek istedi.
Polisler tarafından durdurulan Baydemir'e, hakkında açılan bir dosya kapsamında ifade vermediği gerekçesiyle kendisi için yakalama kararı bulunduğu iletildi.
Kaynak: AA