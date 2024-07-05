GSB Seyahatsever projesi başladı (KYK yurtlarında ücretsiz konaklamadan kimler faydalanabiliyor?)

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Seyahatsever projesine başvurular an itibarıyla başladı. Proje kapsamında 18-30 yaş arası gençler için Türkiye genelindeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatı sunuluyor.

Proje ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Seyahat Sever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun. Gençlerimiz GSB Yurtları’nda 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek” ifadelerine yer verdi.

Peki GSB yurtlarındaki ücretsiz konaklamadan faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? Ücretsiz konaklamadan kimler, nasıl faydalanabiliyor? İşte ayrıntılar...

KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasında yer alan bilgilerde Seyahatsever projesinden faydalanmak için gereken şartlar şöyle sıralandı:

1- Gençler yurtlarımızdan 8 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında yararlanabilirler.

2- Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.

3- Öğrenci olma şartı aranmaz.

4- Konaklama başvuruları 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek doğum tarihi, isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.

5- Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.

6- Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

7- Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.

8- Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.

9- Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 16.00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 12.00’de boşaltmalıdır.

10- Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.

11- Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.

12- Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.

13- Yurtlarımızda konaklayacak gençler kişisel temizlik malzemelerini getirmekten kendileri sorumludur.

14- Rezervasyon yaptıran gençler konaklamayacağı durumlarda ilgili yurdu arayarak rezervasyonunu iptal ettirmekle yükümlüdür.

15- Yurtlarımıza evcil hayvan kabul edilmeyecektir

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