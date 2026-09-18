GSB'den açıklama var mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

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KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özellikle bu sene üniversiteye kayıt olanlar daha sık araştırma yapıyor. Öğrencilerin ortak sorusu ise "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde...

KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili 18 Eylül'de de bir bilgilendirme geçmedi.

Geçen sene başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.