Gübretaş’ın Söğüt Altın Madeni açıldı! 109 ton altın çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ile yönetimine teşekkür ederek Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni'nin ilk kısmının bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek tamamlandığını söyledi. Söğüt Altın Madeni'nin tüm ülke için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi.

Çalışmaları hızlandırdık

Bir başka ifadeyle 3,5 milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sahasındaki yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandıklarını belirterek şöyle devam etti: "Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı.

Yıllık altın üretimi 35 ton civarında

Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın yatırımlarını da üç yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz.

Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında söğüt altın madeninin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır.