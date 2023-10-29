"Güçlü Türkiye için sorumluluk almaya devam edeceğiz"

Feyhan Yaşar / Yaşar Holding Yönetim Kurulu Bşk.

Dünyada rekabetçi, güçlü, sürdürülebilir olmamız, teknoloji ve enerjide iddiamızı sürdürmemiz gerekiyor. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında güçlü bir ekonomi yaratmak, gençliğe yatırım yapmak, dünyayla bütünleşmek çok önemli. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı biz Cumhuriyet çocuklarına kutlu olsun. Bize Türkiye Cumhuriyeti’ni hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

Yeni yüzyıllara taşıyacağız

Güçlü yatırımlar ve eğitim hamlesiyle ekonomi, kültür, spor, sağlık, teknoloji alanlarında büyük gelişmeler yaşadık. Ülkemizi insanı, doğal kaynakları, girişimcileriyle yeni yüzyıllara taşıyacağız. Üreterek, bereketli topraklarımızı verimli kullanarak, ihracatta katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında büyüyeceğiz. Rekabetçi olmak önemli. Verimlilik ve inovasyona çok önem veriyoruz. Teknolojik gelişmelere ve dijitalleşmeye devam edeceğiz. Doğal kaynaklarımızın zenginliğini gelecek nesillere taşıyarak, güçlü Türkiye için tüketicimiz, müşterimiz, ülkemiz için sorumluluk almayı sürdüreceğiz. Dünyada rekabetçi, güçlü, sürdürülebilir olmamız, teknoloji ve enerjide iddiamızı sürdürmemiz gerekiyor.