Gül: Bir ayda 500 kişi memuriyete döndü
Adalet Bakanı Gül, son bir ayda 500 kişinin OHAL Komisyonu kararı ile memuriyete geri döndüğünü duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ ile mücadele kapsamında memuriyetten ihraç edilenlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Gül, "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü." diye konuştu.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok alanda FETÖ soruşturmaları başlatılmış ve soruşturma açılan çok sayıda memur görevinden ihraç edilmişti. Görevinden uzaklaştırılan kişilerin başvurabildiği OHAL Komisyonu'na şu ana kadar 107 bin üzerinde başvuru olduğu biliniyor.