Gül: Milletin kararı herkesin başının üstünde olacak

24 Haziran 2018

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı.

Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül oylarını "1134" numaralı sandıkta kullandı.

Abdullah Gül oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasinin güzel anlarından birisini yaşıyoruz hep beraber. Bütün vatandaşlar oyunu kullanıyor, çoğulculuk içerisinde milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı, herkesin başının üstünde olacaktır. Hayırlı olsun memleketimiz ve milletimiz için." dedi.

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından gözler Gül'e çevrilmiş ve cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Gül bu iddialara seçimlerde aday olmayacağını bildirerek nokta koymuştu.

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Kaynak: AA