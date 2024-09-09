Gülbin Tosun'dan Now'a veda

Geçirdiği zorlu dönemde kendisine destek verenlere teşekkür eden Gülbin Tosun, Now Haber'e vedasına dair cümlelerini sosyal medya platformu X'te paylaştığı açıklamasında:

"15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde, her zaman yanımda olan güzel insan @dogansenturk‘e ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.