Gülbin Tosun'dan Now'a veda
Now (Fox) Haber sunucularından Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Now ekranlarında artık yer almayacağını duyurdu. Tosun, sokak hayvanları konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara gösterdiği tepki sonrasında 27 günlük bir zorunlu izne çıkartılmıştı.
Geçirdiği zorlu dönemde kendisine destek verenlere teşekkür eden Gülbin Tosun, Now Haber'e vedasına dair cümlelerini sosyal medya platformu X'te paylaştığı açıklamasında:
"15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde, her zaman yanımda olan güzel insan @dogansenturk‘e ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.