Gül'den eleştirilere yanıt

30 Aralık 2017

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KHK'lar ile ilgili açıklaması sonrası AK Parti'den tarafına yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Gül, "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum" dedi.

Abdullah Gül, "Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.