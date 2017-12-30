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Gül'den eleştirilere yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi.

Gül'den eleştirilere yanıt
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KHK'lar ile ilgili açıklaması sonrası AK Parti'den tarafına yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Gül, "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum" dedi.

Abdullah Gül, "Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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