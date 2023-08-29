Gümrük müşavirleri 30 Ağustos öncesi Anıtkabir'de
Farklı kentlerden Ankara'ya giden gümrük müşavirleri dernekleri üyeleri, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.
Haber Merkezi
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Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin'deki gümrük müşavirleri derneklerinin yönetim kurulları, bugün Ankara'da bir araya geldi.
Gümrük müşavirleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Gümrük müşavirleri Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunurken, Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakıldı.