Gümüşhane ve Bayburt'ta iki kişi yıldırım düşmesi sonucu öldü
Gümüşhane ve Bayburt'un köyünde yıldırım isabet eden iki kişi yaralandı. 49 ve 24 yaşındaki iki vatandaşın da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayvan otlatıyordu
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.