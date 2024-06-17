Güneş, bayram tatilcilerini İstanbul sahillerine yönlendirdi

Sabah yüzde 2'lere kadar düşen trafik, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren yüzde 30'u geçti. Saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu ise yüzde 36 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü-Büyükçekmece Rampası Edirne istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda trafiğin yoğunlaşması sürücülerin yavaş ilerlemesine ve yer yer araçların durma noktasına getirdi.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt Gişeleri'nin ilerisinden Edirne istikameti Hadımköy Gişeleri'ne kadar trafik yoğunlaştı.

Büyükçekmece, Kumburgaz ve Silivri'ye günübirlik denize gitmek isteyen İstanbullular, Beylikdüzü TÜYAP Otobüs Durağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda, sahil kesimi, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda ise trafiğin akıcı ilerlediği, toplu ulaşım araçlarının birçok durağının da sakin olduğu görüldü.