Güney Kore'den mayın uyarısı
Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının sel sonucu Güney'e sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Uyarının hemen ardından da Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, ordularının Kuzey'in olası provokasyonlarını püskürtmek için hazırlıklarını güçlendirdiklerini belirtti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri tarafından konuya ilişkin gazetecilere yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının, yaz yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Güney Kore'ye sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.
Kuzey Kore'nin, provokasyon amacıyla mayınları kasıtlı olarak da nehirden sürükleyebileceği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore ordusunun 'yoğun sınır çalışmaları' sırasında yaklaşık 10 mayın patlaması ve çeşitli olaylardan ötürü 'çok sayıda kayıp' verdiği kaydedildi.