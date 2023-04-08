Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 871 megavatsaatle 12.00’de, en düşük tüketim ise 29 bin 674 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 857 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 379 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Dün 4 bin 612 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 643 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.