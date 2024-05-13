Gürcistan'da, 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler sürüyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoya nisanda sunduğu 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler sürüyor. Parlamento binası önünde dün gece yarısına doğru toplanan göstericiler, sabaha dek yasa karşıtı sloganlar attı.

Ellerinde, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler hükümeti parlamentodan tasarıyı çekmeye yönelik çağrılarını yineledi. Göstericiler, parlamentoda iki onaydan geçen yasa tasarısı için bugün hukuk komitesinin düzenleneceğini bildirdi.

Hükümet tartışmalı tasarıyı yasalaştırmakta kararlı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, sosyolojik araştırmalara göre Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını, yüzde 60'ından fazlasının ise tasarıyı doğrudan desteklediğini ifade etmişti. Başbakan Kobakhidze, hükümet olarak, toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği tasarının üçüncü ve nihai oylamadan geçmesi için parlamentoda 13-14 Mayıs'ta oturum ve oylamanın yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili yadsayı veto edeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişviliise, yasa tasarısına karşı olduğunu yinelemişti. Yasa tasarısını bir Rus yasası olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Yasa tasarısı iki onaydan geçti

Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor. Gürcistan'da iktidar partisi Parlamento'da, Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

Yasa tasarısında 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.