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Güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte çıkan yangın hasara yol açtı.

Güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın
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Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın çıktı.

Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 5 çadırda hasar meydana geldi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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