Güvenlik Korucuları Derneği başkanına silahlı saldırı
Batman'ın Kozluk ilçesinde Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider'e silahlı saldırı düzenlendi.
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Kozluk Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider, ilçenin Yukarı Güneşli Mahallesi'ndeki evinin önünde dün akşam silahlı saldırıya uğradı.
Ergider, saldırıda yaralanmazken saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.