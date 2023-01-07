Habur Sınır Kapısı'nda kaçak cep telefonu operasyonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk operasyonda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen araç, Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük kontrolüne tabi tutuldu.

Yapılan kontrolde aracın stepnesinin görünüş ve duruşunda anormallikler olduğunu tespit eden ekipler, incelemelerde yedek lastiğin içine gizlenmiş 60 cep telefonu ele geçirdi.

İkinci operasyonda da Habur Sınır Kapısı'na gelen ve Gümrük Muhafaza ekiplerince, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi.

Detaylı kontrol için arama hangarına alınan tırın dorsesindeki yağ deposunda, kullanılmamış farklı marka ve modellerde 72 cep telefonunun gizlendiği görüldü.

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 132 cep telefonunun piyasa değerinin yaklaşık 800 bin lira olduğu belirlendi.

Cep telefonlarına el konulurken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.