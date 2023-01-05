Hac kayıtları bugün başlıyor
Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini yarından itibaren yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre ön kayıt başvuruları, 26 Ocak’a kadar devam edecek.
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Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.
2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, “Müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılabilecekabilecek” dedi.