Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.