HAK-İŞ Akademi'nin ilk çalışması: Gelir ve servet eşitsizliği raporu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konusunda araştırma ve düşünce kuruluşu alanındaki eksikliği gidermek için HAK-İŞ Akademi'yi kurduklarını belirtti. Akademinin, alanında uzman akademisyenleri bünyesinde bulundurduğunu vurgulayan Aslan, HAK-İŞ Akademi'nin ilk çalışmasını vergi sistemi konusunda hazırladığını açıkladı.

Rapor, kamuoyuna 26 Haziran'da su nulacak

Mahmut Arslan, 4 farklı üniversiteden akademisyenin, 6 aylık çalışmayla 'refahın adil paylaşımında vergi ve sosyal politikalar' konusunu incelediğini bildirdi: "Kıymetli hocalarımız, Türk vergi sistemi konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, Türkiye'deki gelir ve servet eşitsizliği ortaya konulup, eşitsizliği giderecek alternatif vergi ve sosyal politikalar konusunda öneriler yer alıyor. Raporumuzu, 26 Haziran'da kamuoyu ile paylaşacağız. HAK-İŞ olarak, refahın adil paylaşımı konusundaki talebimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz."

Adil vergi sistemine dair öneriler

HAK-İŞ Akademi'nin vergi raporunda, artan enflasyon yükünün ücretli çalışanlar ile toplumun düşük gelir gruplarının geçim koşullarını olumsuz etkilediği belirtilerek, mevcut gelir ve servet eşitsizliğinin toplumsal dokuyu, aile yapısını, toplumdaki suç oranlarını doğrudan etkileyecek düzeyde olduğu, bu nedenle alternatif vergi ve sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

Türkiye ile gelişmiş ülkelerdeki verilerin karşılaştırıldığı raporda, milli gelirin ve refahın adil dağılımında sosyal politikaların önemine dikkat çekilerek, daha adil vergi politikalarının geliştirilmesini içeren önerilere yer veriliyor.