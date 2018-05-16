Hakan Atilla davasında karar günü

16 Mayıs 2018

Rıza Sarraf davasında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan ve jüri heyetinin kendisine isnat edilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın alacağı cezayla ilgili karar duruşması bugün aynı mahkemede Türkiye saatiyle 17.00’de yapılacak.

Hakan Atilla ilgili yapılacak duruşmada Hakim Richard Berman’ın karar vermesi bekleniyor. Ancak Amerikan ceza yasalarına göre belirlenen günde hakimin karara varamaması halinde karar duruşmasını ertelemesi ve yeni duruşma günü belirleme seçenekleri de bulunuyor.