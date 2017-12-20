Hakan Atilla için karar günü

20 Aralık 2017

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın 4 haftadır devam eden duruşmalarının ardından sona doğru yaklaşılan davada çapraz sorgulamalar tamamlanırken savcılık ve savunma makamı kapanış konuşmalarını yaptı.

Yargıç Berman, bugün jüri üyelerine gerekli talimatları verecek ve onlardan Atilla'nın suçlu olup olmadığına dair karar vermelerini isteyecek.

Dava dosyası üzerinde ilk kez birbirleriyle görüş alışverişi yapacak olan jüri üyeleri ise İran yaptırımlarıyla ilgili dava da Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

Duruşmada ifade veren son kişi olan Atilla savunmasını tamamladı. Duruşmanın sabahki oturumunda savcılık makamı Atilla'nın çapraz sorgulamasına devam etti.

"ABD'de ve Türkiye'de hiçbir yasayı çiğnemedim"

Savcılığın, Atilla'nın daha önceki ifadelerinde de birebir görüşmediğini söylemesine rağmen ısrarla ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) eski direktörü Adam Szubin ile birebir görüşüp görüşmediğini ve bu görüşmede Halk Bankasını yaptırımlar konusunda uyarıp uyarmadığını sorması dikkati çekti.

Atilla ise Szubin'in kendisini ve Halk Bankasını yaptırımlarla iligili endişeleri konusunda uyardığı yüz yüze bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını hiçbir şekilde delmediğini ve iş adamı Reza Zarrab'a da bu bu konuda yardım etmediğini belirten Atilla, ABD'de ve Türkiye'de hiçbir yasayı çiğnemediğini ifade etti.

Atilla'nın ifadesi tamamlamasının ardından öğleden sonraki oturumda taraflar kapanış konuşmalarını yaptı.

Savcı Yardımcısı Michael Lockard bu davanın "yalanlardan ibaret" olduğunu iddia ederek Atilla'nın "Halk Bankası'nın kara listeye alınmaması ve kendisinin bankadaki pozisyonunu kaybetmemesi için" ABD Hazine Bakanlığına yalan söylediğini öne sürdü.

Atilla'nın yaptırım uzmanı ve önemli bir kişi ve her şeyden haberdar olduğunu savunan Lockard, jüri üyelerinden Atilla'yı suçlu bulmalarını istedi.

Bu dava Reza Zerrab'ın bir şovu

Savunma avukatlarından Victor Rocco ise, bu davanın Reza Zarrab'ın bir şovu onun yalanları ve onun işlediği suçlarla ilgili olduğunu söyledi.

ABD hükümetinin Zarrab'a ve FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'a kucak açtığına dikkati çeken Rocco, Atilla'nın "bu düzeneğin mimarı" olduğu iddialarını kanıtlayamadığını ifade etti.

"Zarrab ve Süleyman Aslan Türkiye’de tutuklandığında OFAC neden Halkbank’ı arayıp neler olduğunu sormadı? Neden takip etmediler, neden kendilerini bu işten uzak tuttular?" diye soran Rocco, "Atilla, Zarrab’ı yaptırım listesini alacak mısınız diye sorduğunda OFAC neden böyle bir şey yapmadı? Atilla 22 yıllık kariyerini böyle bir şey yaparak neden bitirsin? Atilla’nın her şeyi bildiğini gösteren kanıtlar nerede?” şekilde konuştu.

Asıl suçluların Zarrab ve onun rüşvet verdiği Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu belirten Rocco, Atilla'nın Zarrab ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Rocco, jüri üyelerinden yalanlar söyleyen, her şeyi satın alabileceğini düşünen Zarrab'a inanmamalarını istedi.

Jüri üyelerinden "Atilla suçlu olsaydı Zarrab ABD'de tutuklandıktan sonra ABD'ye iki kez gelir miydi?" sorusunu dikkate almalarını isteyen Avukat Rocco, sözlerine "Hem de Zarrab ABD’de tutuklandıktan sonra. Masum bir adam niye işbirliği yapsın? Atilla Szubin’in söylediği gibi terlemiyordu, gergin değildi. Çıktığı burada sorgulandı. Gayet sakin bir adam. Terlediğini, gergin olduğunu gördünüz mü?" şekilde devam etti.

Savunma makamının ardından savcılık yetkilisi Sidhardha Kamaraju'da bir konuşma yaptı. Kamaraju'nun Atilla'nın eğitimli bir kişi olarak bu düzeneğin arkasında olduğunu iddia etti. Kamaraju'nun banka düzenlemeleri hakkında bilgisinin olmadığını ileri sürdüğü Reza Zarrab'ı savunması ise dikkati çekti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Zarrab geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı. Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Zarrab kensine yöneltilen 7 suçlamayı da kabul etmiş ve savclılıkla işbirliğine gitmişti.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA