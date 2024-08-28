Hakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, 29 Ağustos tarihinde düzenlenecek Gymnich formatında AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gidecek.

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, AB’nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak, üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı olurken ortak dış politika hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması için bir platform sunuyor.

AB’nin daveti, Türkiye’yle ilişkilerin yeniden canlandırılmasına ilişkin çağrılarımıza yönelik bir diyalog arayışı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu toplantının, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde değişikliğe gidilmesi ve kurumsal diyalog kanallarının açılmasına da zemin hazırlaması öngörülüyor. Toplantıda, AB’ye üyelik sürecinin yanı sıra, yakın çevremizdeki gelişmeler, mevcut konjonktürün oluşturduğu yeni gerçeklikler ve uluslararası alanda yaşanan dönüşümler de ele alınacak.

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutumu bir kez daha vurgulanacak

Yeni tehditlerin karmaşık ve çok boyutlu yapısı ile yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere ekonomik alanda yaşanan gelişmeler, Türkiye ile AB arasında iş birliğinin ve diyaloğun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışlarının geliştirilmesi, enerji, terörle mücadele, güvenlik ve savunma gibi farklı politika alanlarında daha bütüncül bir yaklaşım izlenmesi masaya yatırılacak. Ayrıca toplantıda, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki net tutumu da AB tarafına bir kez daha vurgulanacak.

Toplantıda Yunan mevkidaşıyla da görüşecek

Bakan Fidan, anılan toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak ve Ukrayna, Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Brüksel’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gümrük Birliği ve vize serbestisi gündemde

Tolantıda, AB’nin ilişkilerimizin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için gerekli iradeyi ortaya koyması ve somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklenti muhataplara iletilecek. Bu kapsamda, her iki tarafın da ekonomik yararına ve çıkarına hizmet eden Gümrük Birliği’nin ve ticari ilişkilerimizin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesinin de öncelikleri arasında yer aldığı vurgulanması öngörülüyor. Diğer taraftan Türkiye-AB ilişkilerinde öncelikli bir yere sahip vize meselesi konusu da gündeme getirilecek. Vize süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesi AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi bakımından en temel mesele olarak yer alıyor.