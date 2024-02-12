'Hakaret'te uzlaşma kalkıyor: Cezası günlük 100 lira

Yeni yargı paketi ‘hakaret’ suçlarında değişiklik yapılması bekleniyor. Değişiklikle bu suçlarda artık uzlaşma aranmayacak. Bir yılı geçmeyecek şekilde şikayette bulunulması halinde soruşturma başlatılacak.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre kimlik tespitinin ardından ön ödeme süreci başlatılacak. Bu suçlarda günlüğü 100 liradan ödeme yapılacak. Cezadaki alt sınır ise 3 ay 15 gün. Bu da 10 bin 500 liralık ödeme anlamına geliyor.

Hakaret suçu TCK’nın 125/3 maddesi kapsamında ve kamu görevlisine karşı işlenmişse 1 yıl 2 ay (365+60 gün hapis) olarak uygulanacak.

Suçlu bulunan kişi dava açılmasını istemiyorsa üç taksit halinde ön ödemeyi yapmak zorunda olacak. Ödeme şartı 10 gün içinde kabul edilirse mağdurun rızası aranmayacak. Savcılıkça otomatik takipsizlik kararı verilecek.