Hakim, savcı ve avukatların yeterlilik sınavının ilki 29 Eylül'de yapılıyor

Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 17 merkezde gerçekleştirilecek.

"Hukuk sistemi daha kaliteli hale gelecek"

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Tunç, hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin, avukatlık stajından önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmalarının gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerinin ölçüleceği sınavlar ilk kez bu yıl yapılacak. Avukatlık stajı ve hakim, savcı yardımcılığı sınavına başvurmak için önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak gerekecek. Adaylarımız, sınavda yeterli puanı alarak başarılı oldukları takdirde mesleğe kabul edilecekler. Böylelikle hukuk sistemini hem nitelik hem nicelik anlamında daha kaliteli ve güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz."

Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaşan Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti: "Bugün hakim savcı sayımız 25 bine yaklaştı yani yüzde 160 oranında bir artış sağlamış olduk. Hakim, savcı ve avukatlarımızın çalışma hayatlarında hukuk fakültelerindeki eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hukuk fakültesi kontenjanlarında başarı oranını yukarı çekmek için çalışmalar yürütüldü. Kontenjanlar, 190 binden 125 bine düşürüldü. Eğitimdeki kaliteyi artırmak için YÖK'le görüşmemiz de devam ediyor."