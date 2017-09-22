ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Gündem
  • Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

Hakkari'de 3 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 3 terörist öldürüldü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Güzelkonak köyü Yufkalı bölgesi ile Yüksekova ilçesi İkiyaka köyü Mezruk bölgesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiş olup, bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı 7 olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.