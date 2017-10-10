Hakkari’de 31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

10 Ekim 2017

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek şu açıklamalar yapıldı:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge, 11 Ekim 2017 günü saat 00.00.01’den 25 Ekim 2017 günü saat 23.59.59’a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir”

Vatandaşların özel güvenlik bölgeleriyle ilgili detaylı bilgiye valilik internet sitesinde ulaşabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA