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Hakkari'de havan toplu saldırı: 1'i ağır 6 asker yaralı

PKK'lı teröristlerin Güven Dağı Üs Bölgesine havan topu ile saldırısı sonucu 1'i ağır 6 asker yaralandı.

Hakkari'de havan toplu saldırı: 1'i ağır 6 asker yaralı
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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