Hakkari'de havan toplu saldırı: 1'i ağır 6 asker yaralı
PKK'lı teröristlerin Güven Dağı Üs Bölgesine havan topu ile saldırısı sonucu 1'i ağır 6 asker yaralandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA