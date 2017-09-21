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Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
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Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüldüğü Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

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