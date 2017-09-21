Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüldüğü Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA