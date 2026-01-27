Hakkari’de zehir tacirlerine büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

"Suç gelirlerine darbe vuruyoruz"

Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yerlikaya paylaşımında, "Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz" dedi.